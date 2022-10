Das milde Oktoberwetter hält sich auch in der neuen Woche in NRW.

Die Sonne scheint am Himmel.

Gibt es am Montag noch einzelne Schauer und Gewitter im Land, wird es von Dienstag an trockener. Die Höchsttemperaturen steigen dann von zunächst 19 Grad auf bis zu 24 Grad am Freitag. Und auch die Sonne sendet ab der Wochenmitte immer häufiger goldenes Herbstlicht.