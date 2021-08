Stark bewölkt und teilweise regnerisch: Die neue Woche in Nordrhein-Westfalen startet wechselhaft. Auch wenn sich die Temperaturen im Laufe der Woche nicht wirklich verbessern, ist trotzdem Besserung in Sicht.

Wetter in NRW

Im Norden sei das Wetter am Montag allerdings besser als im Süden, sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Sonntag in Essen.

Während in der Südhälfte anfangs noch schauerartiger Regen aufziehe, sei es in der Nordwesthälfte meist niederschlagsfrei. Im Tagesverlauf lockere es zunehmend auf. Die Temperaturen erreichen maximal 18 bis 23 Grad.

Im Laufe der Woche beruhige sich das Wetter schließlich, so die DWD-Expertin. Am Dienstag und Mittwoch dürfte es recht freundlich und sonnig werden - bei ähnlichen Temperaturen.