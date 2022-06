Wetterdienst DWD: Sonnig und sehr heiß in NRW

Essen (dpa/lnw) -

Ein sonniger und «heißer bis sehr heißer» Samstag steht in Nordrhein-Westfalen bevor. Die Höchsttemperatur werden im Tagesverlauf verbreitet auf 31 bis 34 Grad steigen, meldete der Deutsche Wetterdienst am Morgen. In der Kölner Bucht seien lokal um die 36 Grad zu erwarten, hieß es in der DWD-Vorhersage.

Von dpa