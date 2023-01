Über 65 Glätteunfälle am Donnerstagmorgen im Münsterland

Gefrierender Regen sorgte in Nordrhein-Westfalen am Donnerstagmorgen für glatte Straßen. Die verhängnisvollen Wetterumstände führten im Münsterland zu einigen Unfällen – vor allem im Kreis Steinfurt.

Der Niederschlag breitet sich bis zum Mittag von Nordwesten her in Richtung Osten aus, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstagmorgen in Essen mitteilte. Die DWD-Meteorologen warnten vor Glatteisbildung durch überfrierende Nässe auf den Straßen – am Morgen zunächst am Niederrhein und im Münsterland, bis zum Vormittag dann auch in der Südosthälfte des Landes. Die Temperaturen erreichen am Donnerstag maximal ein bis sechs Grad.

So war der Berufsverkehr am Morgen vom regnerischen Winterwetter beeinträchtigt: Regen und Schneeregen wechseln sich Donnerstagfrüh ab. In Ostwestfalen, dem Sauerland und in der Eifel sind zudem ein bis drei Zentimeter Neuschnee möglich. Erst am Donnerstagnachmittag soll dem DWD zufolge der Regen aufhören.

Glätteunfälle im Münsterland

Die Polizeidienststellen meldeten am Morgen erste glatteisbedingte Unfälle. In Münster wurden der Polizei vier Autounfälle mit Blechschäden gemeldet, diese ereigneten sich in Nebenstraßen. Auch ein mit dem Fahrrad gestürztes Kind geht in die morgendliche Statistik mit ein. Ab etwa 7.30 Uhr gingen auf der Leitstelle die Unfallmeldungen ein. Außerdem berichteten Passanten, dass viele Stürze von Radfahrern beobachtet wurden, die aber nicht als Unfälle der Polizei gemeldet wurden.

„Die Streudienste waren schon früh in der Stadt und auf den Autobahnen unterwegs“, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstagmorgen. „Aktuell sind die Hauptstraßen frei, aber wenn der Regen stärker wird, rechnen wir auch damit, dass die Straßen wieder überfrieren.“

‼️Achtung! Glätte‼️

Heute kann es auf den Straßen stellenweise glatt werden. ❄️ Es gab bereits einige Unfälle.

Fahrt vorsichtig und passt auf Euch auf! 👮🏻‍♂️👮🏼

‼️Achtung! Glätte‼️

Heute kann es auf den Straßen stellenweise glatt werden. ❄️ Es gab bereits einige Unfälle.

Fahrt vorsichtig und passt auf Euch auf! 👮🏻‍♂️👮🏼

_________#Polizei #PolizeiMünster #FürEuchimEinsatz #Glatteis #Schnee pic.twitter.com/zOERq6yKw8 — Polizei NRW MS (@Polizei_nrw_ms) January 26, 2023

Im Kreis Steinfurt registrierte die Polizei am Donnerstagvormittag 30 glättebedingte Unfälle (Stand 10 Uhr). Vor allem rund um Rheine, Saerbeck und Ibbenbüren spielten die Wetterumstände hierbei eine verhängnisvolle Rolle, wie ein Sprecher der Kreispolizei berichtet. In Emsdetten wurde ein Radfahrer bei einem Unfall schwer verletzt, ein Autofahrer in Mettingen erlitt leichte Verletzungen.

Von gestürzten Radfahrern und Autounfällen berichtet auch die Polizei im Kreis Borken: Mehrere Fahrzeuge waren von der glatten Fahrbahn abgekommen – bis 10.30 Uhr wurden kreisweit 13 Unfälle vermerkt. Unter anderem ist in Schöppingen ein Fahrzeug im Anschluss gegen einen Telefonmast gekracht. Drei Radfahrer sowie ein Autofahrer wurden bei den Unfällen leicht verletzt.

Alle Rettungs- und Krankentransportfahrzeuge des Rettungsdienstes des Kreises Borken waren am Morgen aufgrund der kreisweiten Glatteislage im Einsatz oder wurden dafür bereitgehalten. In dieser Phase wurden "nicht zeitkritische Verlegungsfahrten von Patienten" verschoben, teilte die Kreisverwaltung gegen 8.30 Uhr mit. Gegen 11.15 Uhr hatte sich die Lage dann wieder entspannt, sodass die Krankentransporte wieder aufgenommen wurden.

Vier Vorfälle wurden der Polizei im Kreis Warendorf am Donnerstagmorgen gemeldet. In Ostbevern ist beispielsweise ein Pkw gegen einen Strommast gefahren. Vermutlich war Glätte bei den Unfällen die Ursache, so eine Polizeisprecherin.

13 Unfälle weist eine erste Bilanz der Polizei im Kreis Coesfeld auf. In vier Fällen sind Personen verunglückt – hierzu gehörten drei Stürze von Radfahrern, die ins Krankenhaus eingeliefert wurden. Bei den anderen Vorfällen entstanden Sachschäden: So war beispielsweise gegen 6.21 Uhr war eine 19-jährige Autofahrerin aus Rosendahl im Grenzbereich von Billerbeck und Darfeld von der Fahrbahn abgekommen und überschlug sich mit ihrem Wagen, der im Straßengraben landete. Die Fahrerin verletzte sich nach ersten Erkenntnissen der Polizei nicht und kam mit einem Schreck davon. Auch in Rosendahl und in Coesfeld-Lette waren Autofahrer von der Fahrbahn abgekommen. Auch sie blieben unverletzt.

Da die Unfälle, die morgens ab 5 Uhr gemeldet wurden, vor allem in Nebenstraßen und Bauerschaften passierten, rät eine Polizeisprecherin, nach Möglichkeit am Donnerstagvormittag Hauptstraßen zu nutzen.

Wetterausblick für Freitag

In der Nacht zu Freitag herrscht laut DWD-Prognose im Bergland weiter Glättegefahr durch Schneefall, in tieferen Lagen kann es noch vereinzelt schwachen Niederschlag geben. Am Freitag ist es bei Höchstwerten bis vier Grad meist bewölkt und trocken, vor allem im Bergland kann noch etwas Schnee fallen.