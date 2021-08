Wetterverbesserung im Laufe der Woche: Trocken ab Mittwoch

Nach einem verregneten Sonntag soll das Wetter in der kommenden Woche nach und nach besser werden. Am Montag könne es noch zeitweise Schauer geben und auch am Dienstag sei zunächst mit Sprühregen zu rechnen, sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Montag. Ab Mittwoch soll dann jedoch zunehmend die Sonne scheinen. Es bleibe niederschlagsfrei, so die Meteorologin. Die Temperaturen steigen nach Angaben des DWD von maximal 19 Grad am Montag auf bis zu 22 Grad am Mittwoch. In den Nächten in der ersten Wochenhälfte warnt der DWD vor örtlichem Nebel.