Wettlauf mit der Zeit: Sommer-Einsatz weiter nicht möglich

Mönchengladbach (dpa)

Für den Schweizer Nationalkeeper Yann Sommer kommt es bis zum Start der Fußball-WM am 20. November in Katar zu einem Wettlauf mit der Zeit. «Yann Sommer wird definitiv nicht zurückkehren», sagte Borussia Mönchengladbachs Trainer Daniel Farke am Montag zu den Einsatzchancen seines Torhüters am Dienstag beim VfL Bochum (20.30 Uhr).

Von dpa