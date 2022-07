Wieder Gegenstände auf Bahngleisen: Polizei ermittelt

Bonn (dpa/lnw)

In Bonn ist am Mittwochabend ein Zug evakuiert worden, der wegen im Gleis platzierter Sandsteine eine Vollbremsung machen musste. Erst am Vortag hatte es einen ähnlichen Vorfall auf derselben Strecke gegeben. Es werde nun geprüft, ob beide zusammenhängen, wie die Polizei am Donnerstag erklärte. Über den jüngsten Fall hatte der «General-Anzeiger» zuvor berichtet.

Von dpa