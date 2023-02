Wieder Starts und Landungen am Flughafen Dortmund

Dortmund (dpa/lnw)

Am Flughafen Dortmund ist der Flugbetrieb einen Tag nach dem Warnstreik am Samstagmorgen wieder angelaufen. Starts und Landungen liefen laut Internet-Übersicht des Flughafens normal. Seit 3.00 Uhr hätten die Beschäftigten die Arbeit wieder aufgenommen, sagte eine Sprecherin der Gewerkschaft Verdi. An dem ganztägigen Ausstand in Dortmund hatten sich laut Verdi am Freitag etwa 80 Beschäftigte beteiligt.

Von dpa