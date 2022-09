Wiese brennt: Zum dritten Mal innerhalb weniger Wochen

Bad Honnef (dpa/lnw)

Feuerwehrleute haben bei einem Wiesenbrand in Bad Honnef (Rhein-Sieg-Kreis) verhindert, dass sich das Feuer auch auf Wohnhäuser daneben ausgebreitet hat. «Der Wind hat das Feuer gewaltig in Richtung Wohnbebauung rübergedrückt», sagte ein Feuerwehrsprecher am Dienstag. Man habe einen «massiven Löschangriff» durchgeführt, letztendlich sei eine Fläche von etwa 100 mal 50 Metern abgebrannt. Auf der Wiese brannte es innerhalb weniger Wochen zum dritten Mal.

Von dpa