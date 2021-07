Windböen und kurze Gewitter in NRW möglich

Die Menschen in Nordrhein-Westfalen müssen sich auf Windböen und kurze Gewitter einstellen. Am Mittwoch wird es zeitweise stärker bewölkt mit Schauern, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit. Vereinzelt können kurze Gewitter mit Sturmböen auftreten. Die Temperaturen erreichen 22 bis 24 Grad. In der Nacht bleibt es wechselnd bewölkt bei Tiefstwerten zwischen 16 bis 14 Grad.

Für Donnerstag wird ebenfalls wechselnde Bewölkung erwartet, nur im Bergland können einzelne Schauer auftreten. Es wird mäßig warm bei Höchstwerten zwischen 20 und 23 Grad. Im Nordwesten und im Bergland sind starke, stürmische Böen möglich.

In der Nacht zu Freitag lockert die Bewölkung auf. Die Temperaturen fallen auf 13 bis 10 Grad.