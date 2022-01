Windiger Wochenstart mit steigenden Temperaturen

Am Montag und Dienstag sei mit starken teilweise auch stürmischen Böen zu rechnen, teilte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Montag mit. Dabei soll es immer wieder regnen und in höheren Lagen schneien. Am Mittwoch lässt der Wind nach, außerdem steigen die Temperaturen, wie die Meteorologin mitteilte. Im Rheinland könne es bis zu 10 Grad geben. Auch in höheren Gebieten soll es nach Angaben des DWD dann regnen.