Regierungsbezirk Münster muss 12.600 Hektar für Windräder bereitstellen

Die Umfragen sind klar: 78 Prozent der Deutschen geht der Schwenk von fossilen zu er­neuerbaren Energien zu langsam. ­Zugleich dürften sich die wenigsten den Blick von der Terrasse auf einen Wald von Windrädern wünschen. Stichwort: Verspargelung der Landschaft.



Trotzdem: Die Spargelzeit hat begonnen – auch im übertragenen Sinne. Die Münsterländer müssen sich darauf einstellen, dass künftig Windräder nur so aus dem Boden schießen. Im ersten Vierteljahr 2023 sind in NRW drei Mal so viele neue Anlagen genehmigt worden wie im Vorjahres-Quartal. Und ein Großteil von ihnen wird sich dort drehen, wo das Land dünner besiedelt ist.



Klar ist: Wer Atomkraftwerke abschaltet, zugleich dem Klima zuliebe Kohle überflüssig machen, auf russisches Gas verzichten und zudem Strom statt Benzin tanken will, muss die erneuerbaren Energien massiv ausbauen. Umso wichtiger ist es, Anwohner an Windkraftprojekten zu beteiligen: Wenn jeder vorbeisausende Flügel bares Geld bedeutet, zahlt sich der Blick auf den „Spargel“ aus. Ja, Landschaftsschutz bleibt wichtig, aber wer die Segnungen eines Industrielandes genießen will, wird künftig den Blick auf Windräder und Photovoltaikflächen so ertragen müssen wie früher den auf Tagebaue, Kraftwerke und Schlote. Nicht schön, aber notwendig. | Martin Ellerich