Windräder müssen dem Braunkohletagebau Garzweiler weichen

Erkelenz (dpa)

Im Bereich der künftigen Abbaufläche am Tagebau Garzweiler in Erkelenz stehen mehrere Windräder, die dem Abbau von Braunkohle weichen müssen. Die meisten der 2001 errichteten Windräder würden wohl im Laufe des nächsten Jahres abgebaut, sagte ein RWE-Sprecher am Montag. Derzeit liefen die Windräder noch. In der vergangenen Woche war eines der insgesamt acht Räder zurückgebaut worden. Als die Windkraftanlage 2001 in Betrieb ging, sei bereits klar gewesen, dass eines Tages der Tagebau kommen werde, erklärte der Sprecher. Der Rückbau solle sich am Fortgang des Tagebaus orientieren.

Von dpa