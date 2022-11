NRW-Bank soll bei Westlotto aussteigen

Westlotto mit Sitz in Münster steht intern vor der größten Zäsur seit den Turbulenzen um die Landesbank WestLB vor 20 Jahren. Die Düsseldorfer Landesregierung plant, den staatlichen Lotterieveranstalter (6 aus 49, Eurojackpot) von der NRW-Bank loszulösen. Neuer Eigentümer von Westlotto soll die Beteiligungsverwaltungsgesellschaft des Landes NRW (BVG) werden. Das geht aus einem Papier für den Haushalts- und Finanzausschusses des Landtags hervor, der unserer Zeitung vorliegt. In der BVG sammelt das Land Nordrhein-Westfalen seine Beteiligungen an großen Unternehmen – etwa am Duisburger Hafen, am Flughafen Köln/Bonn, an der Koelnmesse oder der Klinik am Rosengarten in Bad Oeynhausen.

