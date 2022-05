Rekordlücke am Jobmarkt

Wo geeignete Fachkräfte finden? Das wird für viele Firmen zur zen­tralen Frage. Denn die Nachfrage nach Arbeitskräften ist in Deutschland so hoch wie nie – allen Auswirkungen des ­Ukraine-Krieges zum Trotz.

Wo geeignete Fachkräfte finden? Das wird für viele Firmen zur zen­tralen Frage. Denn die Nachfrage nach Arbeitskräften ist in Deutschland so hoch wie nie – allen Auswirkungen des ­Ukraine-Krieges zum Trotz. Die Arbeitslosenquote lag im April im Bund bei 5,0 (Vorjahr: 6 Prozent) und damit 0,1 Prozentpunkte unter dem Vormonat. Gleichzeitig stieg die Zahl der gemeldeten ­offenen Stellen weiter und erreichte mit 169.215 auch in NRW den höchsten Stand in einem April. Der Stellenindex BA-X der Bundes­agentur für Arbeit lag im ­April mit 138 Punkten auf einem Allzeithoch.