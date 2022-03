Wirtz bedankt sich für Genesungswünsche: «Gibt mir Kraft»

«Vielen Dank für all die Genesungswünsche, Nachrichten und Anrufe, die mich in den letzten Stunden erreicht haben», war am Montag vom 18-Jährigen bei Instagram zu lesen. «Es tut gut zu wissen und gibt mir Kraft, dass so viele an mich denken!» Wirtz hatte sich beim 0:1 mit Bayer Leverkusen am Sonntag gegen den 1. FC Köln einen Riss des vorderen Kreuzbandes im linken Knie zugezogen und wird monatelang ausfallen.