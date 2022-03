Wirtz hofft trotz Verletzung auf Fußball-WM

Leverkusen (dpa)

Fußball-Nationalspieler Florian Wirtz hofft trotz seines Kreuzbandrisses auf die Teilnahme an der Fußball-Weltmeisterschaft am Ende des Jahres. «Natürlich spielt das Thema in seinem Kopf eine Rolle», sagte sein Vater und Berater Hans Wirtz der «Bild». Es sei daher eine schöne Geste von Bundestrainer Hansi Flick gewesen, «dass er Florian angerufen hat».

Von dpa