Wissenschaftler sollen Wiederaufbau begleiten

Berlin/Bad Neuenahr-Ahrweiler (dpa)

Der Wiederaufbau in den Hochwasser-Katastrophengebieten in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen soll von wissenschaftlicher Seite begleitet werden. «Unser Ziel muss sein, dass die Regionen in Zukunft widerstandsfähiger gegenüber Extremwetter und weiteren Folgen des Klimawandels sind. Dafür setzen wir auch auf Forschung und Innovation», sagte Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (CDU) am Mittwoch.

Von dpa