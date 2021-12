Wochen-Impfrekord und erste Regional-Beschränkungen in NRW

Am 11.11. wurde in Köln der Karnevalsauftakt noch groß gefeiert, jetzt gelten dort Kontaktbeschränkungen bei privaten Festen.

Bei den sehr gefragten Auffrischungsimpfungen gegen Corona liegt Nordrhein-Westfalen im bundesweiten Vergleich in der Spitzengruppe. Nach Daten des Robert Koch-Instituts vom Dienstag haben mehr als 3,4 Millionen Menschen in NRW bisher eine Booster-Impfung bekommen. Nur das Saarland (20,5) und Berlin (20,3) haben nach den RKI-Daten höhere Quote als NRW (19,1). Die Landesregierung verweist auf einen Impfrekord in der vergangenen Woche von über 1,4 Millionen verabreichten Impfdosen in Nordrhein-Westfalen, von denen 250 000 Impfdosen für Erst- und Zweitimpfungen zum Einsatz gekommen seien.

Kontaktbeschränkungen in Köln

In Köln, dem Kreis Lippe, dem Oberbergischen Kreis und in Wuppertal gelten seit dem Dienstag verschärfte Kontaktbeschränkungen, weil die Sieben-Tage-Inzidenz drei Tage in Folge über dem Schwellenwert von 350 lag und das NRW-Gesundheitsministerium diesen Schritt nach der neuen Corona-Schutzverordnung verfügte. Im Kreis Herford gilt das von Mittwoch an. Bei privaten Feiern und Zusammenkünften von Geimpften und Genesenen dürfen sich maximal 50 Personen in Innenräumen und 200 Personen im Außenbereich treffen. Für die nicht immunisierten Personen bleibt es bei den deutlich strengeren Kontaktbeschränkungen.

Diese Corona-Regeln gelten seit Samstag (4.12.) in NRW Nach dem Bund-Länder-Gipfel zur Corona-Krise wird auch in NRW nicht lange gefackelt. Seit Samstag (4. Dezember 2021) gelten empfindliche Einschränkungen in zahlreichen Bereichen - vor allem für Ungeimpfte. Was gilt wo - ein Überblick. Foto: Fabian Strauch/dpa 2G im Einzelhandel: In Nordrhein-Westfalen haben von diesem Samstag an grundsätzlich nur noch Geimpfte und Genesene Zugang zum Einzelhandel. Ausgenommen sind davon nur Geschäfte für den täglichen Bedarf. Dazu zählen etwa Lebensmittel- und Getränkeläden, Baby- und Tierbedarfsfachmärkte, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Optiker, Tankstellen, Buchhandlungen, Blumengeschäfte und der Großhandel. Für die Kontrollen sind die Geschäfte zuständig. Foto: Carsten Koall/dpa Großveranstaltungen: Die Zuschauerzahlen bei überregionalen Sport-, Kultur- und anderen Großveranstaltungen müssen ab Samstag grundsätzlich auf 30 Prozent ihrer eigentlichen Kapazitäten reduziert werden. Zusätzlich wird die Gesamtzahl der Zuschauer im Außenbereich auf maximal 15 000 gedeckelt, in geschlossenen Räumen auf 5000. Solange diese Deckelung nicht überschritten wird, dürfen auch bis zu 50 Prozent der Gesamtkapazität genutzt werden. Auch hier haben nur Geimpfte und Genesene Zugang, die zudem medizinische Masken tragen müssen. Die Regelungen für überregionale Großveranstaltungen greifen bereits ab 1000 Zuschauern. „Stehplätze dürfen nicht besetzt werden“, heißt es in der Verordnung Foto: Bernd Thissen/dpa Weihnachtsmärkte: Zu Weihnachtsmärkten gab es keine gemeinsame Linie im Bund-Länder-Beschlusspapier. Laut NRW-Verordnung dürfen sie nun im bevölkerungsreichsten Bundesland geöffnet bleiben. Allerdings stehen sie ab Samstag landesweit nur noch Geimpften und Genesenen offen. „Weil im Freien die Ansteckungsgefahren geringer sind als zum Beispiel in der Innengastronomie, ist dies bei den aktuellen Inzidenzzahlen in Nordrhein-Westfalen – die immer noch sehr deutlich unter dem Bundesdurchschnitt liegen – nach wie vor vertretbar“, erklärte das Ministerium. „Möglichst viel Abstand und, je nach kommunaler Regelung, eine Maskenpflicht sind aber wichtig, um verbleibende Infektionsrisiken auch hier möglichst zu minimieren.“ Foto: ernando Gutierrez-Juarez/dpa Betriebsverbote: Weil Clubs und Diskotheken als „Einrichtungen mit besonders hohem Infektionsrisiko“ gelten, müssen sie ab Samstag schließen. Im Bund-Länder-Beschluss war diese Maßnahme vorgesehen „spätestens ab einer Inzidenz von mehr als 350 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen“. Mehr als die Hälfte der Städte und Landkreise in Deutschland liegt darüber. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa Kontaktbeschränkungen: Bei den Kontaktbeschränkungen übernimmt NRW den Bund-Länder-Beschluss. Treffen, an denen auch nur ein Ungeimpfter oder nicht Genesener beteiligt ist, werden beschränkt auf den eigenen Haushalt und maximal zwei Personen eines anderen. Kinder unter 14 Jahren werden hiervon ausgenommen. Ehegatten, Lebenspartner und Partner einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft gelten als ein Haushalt, auch wenn sie keinen gemeinsamen Wohnsitz haben. Unbeschränkt bleiben Treffen, an denen ausschließlich Geimpfte und Genesene teilnehmen. Foto: Robert Michael/dpa Private Treffen in Hotspots: In Kreisen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz über 350 müssen alle Kontakte reduziert werden. Bei privaten Feiern und Zusammenkünften von Geimpften und Genesenen gilt eine Teilnehmergrenze von 50 Personen in Innenräumen und 200 Personen im Außenbereich. Für nicht immunisierte Personen bleibt es bei den oben genannten deutlich strengeren Kontaktbeschränkungen. An Feiern in Einrichtungen mit einer 2G-Regelung können sie ohnehin nicht teilnehmen. Foto: Hauke Christian Dittrich/dpa Hochschulen: Die Landesregierung hat eine neue Fassung der Corona-Epidemie-Hochschulverordnung erlassen. Diese gibt den Hochschulen je nach Infektionslage die Möglichkeit, den Anteil von Präsenzveranstaltungen innerhalb eines Studiengangs auf mindestens ein Viertel zu reduzieren. So sollen Hochschulen eigenständig, flexibel und angemessen auf die jeweilige Pandemiesituation vor Ort reagieren können. Damit den Studierenden keine Nachteile entstehen, sollen Freiversuche und die Möglichkeit zum Rücktritt von Prüfungen wiedereingeführt werden. Foto: Rolf Vennenbrend/dpa Weiterhin gültig: Die Maskenpflicht für Schülerinnen und Schüler am Sitzplatz in den Klassenräumen hatte die Landesregierung bereits mit Wirkung ab Donnerstag, 2. Dezember 2021, wieder eingeführt. Zudem bleibt die 2G-Regel für Erwachsene im Kultur-, Freizeit und Sportbereich gültig. Ausnahmen gelten für Kinder und Jugendliche bis 15 Jahre, Menschen ohne Impfempfehlung und diejenigen, die nicht geimpft werden können. Im öffentlichen Personennah- und Fernverkehr bleibe es zudem bei der Maskenpflicht, unterstrich die Landesregierung. Foto: Matthias Balk/dpa

Rekord-Impfzahl binnen einer Woche

Etwa 80 Prozent der Rekord-Impfzahl binnen einer Woche ist nach Angaben von NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) von den Hausärzten und Fachärzten bewältigt worden. Etwa 20 Prozent entfielen auf Impfstellen und mobile Impfteams in den Kommunen. Landesweit gebe es Corona-Impfungen in rund 11 200 Arztpraxen und rund 800 kommunalen Impfangebote. Das seien etwa 700 kommunale Impfangebote mehr als noch vier Wochen zuvor. „Wir müssen in den kommenden Wochen dieses hohe Tempo beim Ausbau der Impfungen beibehalten, um so viele Menschen wie möglich wirksam vor einer Infektion zu schützen“, betonte er. Laut RKI-Daten sind 72,3 Prozent der Menschen in NRW vollständig geimpft.

Wenn eine berufsbezogene Impfpflicht gesetzlich verankert ist, werde sie in NRW umgesetzt, kündigte Laumann in der „Rheinischen Post“ an. „Ich halte sie für den ersten Schritt in Richtung allgemeine Impfpflicht“, erläuterte er. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums ist allein von rund 9000 betroffenen Einrichtungen in der Pflege - inklusive ambulanter Pflegedienste - in Nordrhein-Westfalen auszugehen.

Laumann für allgemeine Impfpflicht

Laumann sprach sich auch für eine allgemeine Impfpflicht aus. „Ich persönlich glaube, dass in Abwägung aller Dinge eine Impfpflicht vertretbar ist“, sagte er im Deutschlandfunk. NRW gehöre zu den Bundesländern mit hohen Impfquoten. In anderen Regionen sei die Situation eine andere. In der vierten Welle würde es wesentlich weniger Probleme geben, wenn die Impfrate höher wäre. Deshalb sei es legitim zu sagen, man müsse das Impfen verbindlicher machen. Sonst werde es sehr schwer, zu einer Lebensgestaltung wie vor der Pandemie gewohnt zurückzukehren. Er verwies auch auf die Belastung auf den Intensivstationen.

Die Corona-Inzidenz bewegt sich in NRW knapp unterhalb der Marke von 300. Die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen je 100 000 Einwohner binnen einer Woche lag laut RKI am Dienstag bei 297,0. Das ist ein leichter Anstieg gegenüber dem Vortag (290,3) und gegenüber der Vorwoche (285,9). Binnen 24 Stunden meldeten die Gesundheitsämter 7592 Neuinfektionen. Das sind 445 weniger als vor einer Woche.

Besonders hoch ist die Inzidenz weiter im Oberbergischen Kreis mit 446,1. In Köln entspannte sich die Lage nach einem steilen Anstieg erneut etwas. Die Inzidenz in der größten Stadt des Bundeslandes ging weiter leicht zurück auf 403,7 nach 415,2 am Vortag und 459 am Samstag. Der Kreis Heinsberg teilte am Dienstag mit, dass drei Fälle der Omikron-Variante des Coronavirus nachgewiesen worden seien.