Wohnraum-ID schafft mehr Kontrolle bei Kurzzeitvermietungen

Düsseldorf (dpa/lnw)

Sechs Städte in Nordrhein-Westfalen haben bereits die umstrittenen Kurzzeitvermietungen reguliert. In Aachen, Bonn, Dortmund, Düsseldorf, Köln und Münster benötigen Anbieter dafür seit dem 1. Juli eine Wohnraum-ID. Damit hätten diese Kommunen «ein starkes Werkzeug an der Hand, um der Zweckentfremdung von Wohnungen als Schattenhotels entgegenzuwirken», betonte NRW-Bauministerin Ina Scharrenbach (CDU) am Dienstag in Düsseldorf. «Denn Wohnungen sind zuallererst zum Dauer-Wohnen da.» Dank der Wohnraum-ID hätten die Städte nun einen umfassenden Einblick in Kurzzeitvermietungen.

Von dpa