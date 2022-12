Wohnungsbrand in Geldern: zwei Menschen in Klinik, Katze tot

Geldern (dpa/lnw)

Bei einem Wohnungsbrand in Geldern (Kreis Kleve) haben zwei Menschen eine Rauchgasvergiftung erlitten. Das Feuer sei am Sonntagmorgen etwa um 7 Uhr im zweiten Stock eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen, so die Polizei am Mittag. Polizisten hätten zwei Menschen aus dem ersten Stock und einen bewusstlosen Mann aus dem Treppenhaus gerettet. Die Feuerwehr habe danach noch zwei weitere Menschen befreit - aus der Wohnung, in der es brannte. Eine Frau aus dieser Wohnung und der Mann aus dem Treppenhaus seien mit Rauchgasvergiftungen in Kliniken gebracht worden, sagte ein Sprecher der Polizei.

Von dpa