Wohnungsbrand in Mönchengladbach: 14 Verletzte

Mönchengladbach (dpa/lnw)

Bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Mönchengladbach-Rheydt haben am Donnerstag zahlreiche Hausbewohner Rauchvergiftungen erlitten. Insgesamt seien 14 Personen mit Verdacht darauf notfallmedizinisch versorgt worden, berichtete die Mönchengladbacher Feuerwehr. 13 von ihnen seien danach zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser transportiert worden.

Von dpa