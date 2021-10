Wohnungslosenhilfe: Rund 200 Menschen essen gemeinsam

Dortmund (dpa/lnw)

Unter freiem Himmel haben rund 200 Menschen am Tag zur Überwindung der Armut in Dortmund gemeinsam gegessen. Vier Initiativen der Wohnungslosenhilfe stellten am Sonntag mehrere Biertische am Friedensplatz vor dem Rathaus auf und verteilten Eintopf-Gerichte und Getränke, erzählte einer der Organisatoren. Unter den Gästen seien viele Menschen aus der Wohnungslosen-Szene und Ehrenamtliche gewesen, aber auch Leute, die einfach vorbeikamen und sich dazu setzten. «Es war fröhlich und friedlich. Die Leute haben sich sehr gefreut, wieder gemeinsam zu essen», sagte er.

Von dpa