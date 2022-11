Woidke zu früherem Kohleausstieg: «NRW für uns kein Modell»

Potsdam (dpa/bb)

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat den auf 2030 vorgezogenen Kohleausstieg in Nordrhein-Westfalen kritisiert. Er sagte am Mittwoch in Potsdam nach einem Treffen mit Vertretern von Energieunternehmen: «Der Kohleausstieg in Nordrhein-Westfalen ist kein Umstieg auf erneuerbare Energien.» Denn dort würden neue Gaskraftwerke gebaut, die den Strom teurer machten. Er halte das nicht für ein sinnvolles Konzept, zudem bremse der Ausbau von Gaskraftwerken die Energiewende in Deutschland. «Nordrhein-Westfalen ist für uns kein Modell», sagte Woidke.

