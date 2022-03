Wolfsburg im Halbfinale bei Frauen-Meister Bayern

Dortmund (dpa)

Die Fußball-Frauen vom VfL Wolfsburg müssen auf dem Weg zum achten Titel hintereinander im DFB-Pokal der Frauen im Halbfinale zu Meister Bayern München reisen. Bob-Olympiasiegerin Laura Nolte bescherte den Titelverteidigerinnen bei der Auslosung am Sonntag in der ARD im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund in der Vorschlussrunde das Duell der beiden führenden Frauen-Teams in Deutschland. Das zweite Halbfinale bestreiten Bayer 04 Leverkusen gegen Turbine Potsdam.

Von dpa