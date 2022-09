Wolken, Regen und etwas Sonne in NRW

Essen (dpa/lnw)

In Nordrhein-Westfalen wird das Wetter in den kommenden Tagen wolkig und nass, zum Wochenende hin zeigt sich aber auch mal die Sonne. Der Mittwoch startet zunächst mit Schauern und vielen Wolken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen mitteilte. Auch kurze Gewitter können nicht ausgeschlossen werden. Die Höchstwerte liegen bei 10 bis 14 Grad. Die Nacht bleibt bei Temperaturen von 6 bis 3 Grad meist trocken. Stellenweise kann sich Nebel bilden.

Von dpa