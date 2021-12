Wolken und Regen in Nordrhein-Westfalen

Essen (dpa/lnw)

In den kommenden Tagen ist in Nordrhein-Westfalen mit starker Bewölkung und einzelnen Regenschauern zu rechnen. Der Mittwochvormittag beginne mit vereinzeltem Regen im Osten des Landes, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Tagsüber werde es wechselnd bewölkt und weitgehend trocken bei Höchstwerten zwischen fünf und acht Grad. In der Nacht zu Donnerstag sollen die Wolken teilweise auflockern. Die Temperaturen fallen auf zwei bis minus ein Grad.

Von dpa