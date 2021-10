Wolken, Wind und Regen in NRW

Essen (dpa/lnw)

Am Dienstag ist in Nordrhein-Westfalen mit wechselhaftem Wetter zu rechnen. Nach einem wolkigen und meist trockenen Vormittag soll es gegen Mittag auch heitere Abschnitte geben, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag mit. Gegen Nachmittag könne aus dem Westen Regen aufziehen. Die Höchstwerte liegen bei 15 bis 19 Grad, im Bergland bei 12 Grad. Über den Tag hinweg weht meist mäßiger Wind, im Bergland sind starke Böen möglich. In der Nacht zum Mittwoch kühlt es sich auf 11 bis 7 Grad ab, im Verlauf der Nacht zieht der Regen ab.

Von dpa