Wüst: Beim Thema Gleichberechtigung ist noch viel zu tun

Düsseldorf (dpa/lnw)

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hat in einer Videobotschaft zum Weltfrauentag mehr Chancengerechtigkeit für Frauen gefordert. «Wir dürfen an so einem Tag wie heute auch nicht drüber wegschauen, dass noch eine Menge zu tun ist. Dass eine Menge Ungerechtigkeiten noch da sind zwischen Frauen und Männern», sagte der CDU-Politiker in seiner auf den Social-Media-Kanälen verbreiteten Rede. So verdienten Frauen nach wie vor oft wegen ihres Geschlechts deutlich weniger als Männer.

Von dpa