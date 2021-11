Wüst besucht Flutgebiete in NRW

Düsseldorf (dpa/lnw)

Der neue Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hat sich am Mittwochmorgen persönlich ein Bild von stark betroffenen Flutregionen in Nordrhein-Westfalen gemacht. Wüst habe, bewusst ohne Medienbegleitung, Bad Münstereifel und den Kreis Euskirchen besucht, bestätigte ein Sprecher der Staatskanzlei auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf.

Von dpa