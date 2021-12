Wüst: Bisher 13 Milliarden Euro aus Rettungsschirm abgerufen

Düsseldorf (dpa/lnw)

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hofft, dass das Land den 25 Milliarden Euro hohen Corona-Rettungsschirm nicht komplett ausschöpfen muss. Der Rettungsschirm bleibe aber das «Kernstück» der Corona-Krisenbewältigung, sagte Wüst am Mittwoch in der Haushaltsdebatte im Landtag. Mit 13 Milliarden Euro sei daraus bisher Menschen, Branchen und Kommunen geholfen worden. Weiterhin stünden Mittel aus dem Rettungspaket bereit. «Wenn der Rettungsschirm am Ende nicht voll ausgeschöpft wird, dann ist das aus meiner Sicht gut», sagte Wüst. Denn das bedeute weniger Schulden und mehr Handlungsmöglichkeiten für die nächste Generation.

Von dpa