Wüst: Brauchen in der Pandemie den vollen Instrumentenkasten

Berlin (dpa) -

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hat seine Kritik an den Plänen der Ampel-Fraktionen in der Corona-Pandemie bekräftigt. «Wir sind in dieser Pandemie so nahe an dem Punkt, an den wir nie kommen wollten, nämlich dass in Krankenhäusern entschieden werden muss, wer noch behandelt wird», sagte er am Mittwochabend in den ARD-«Tagesthemen». Man brauche den «vollen Instrumentenkasten», um die Menschen zu schützen. «Deswegen ist die Reduktion der Instrumente das falsche Signal - ebenso wie die Abschaffung der epidemischen Lage nationaler Tragweite», sagte Wüst, der derzeit Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz ist.

Von dpa