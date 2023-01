Wüst dankt friedlichen Demonstranten von Lützerath

Düsseldorf (dpa/lnw)

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst hat sich bei den Demonstranten bedankt, die in und um den Braunkohleort Lützerath friedlich demonstriert haben. Sein Dank gelte all jenen, «die sich an Absprachen gehalten haben, die weder sich und andere in Gefahr gebracht haben», sagte der CDU-Politiker am Dienstag in Düsseldorf. Diese friedlichen Demonstranten machten «erfolgreich auf eine der größten Aufgaben unserer Zeit aufmerksam».

Von dpa