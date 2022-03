Wüst: Demo in Köln für «Frieden und Freiheit in Europa»

Köln (dpa/lnw) -

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hat die Friedensdemo in Köln als «Riesenleistung des organisierten Karnevals» gewürdigt. Aber auch die anderen beteiligten Gruppen und die Zivilgesellschaft hätten ihren Anteil daran, sagte Wüst am Montag der Deutschen Presse-Agentur. «Nach zwei Jahren Pandemie hätten die Kölnerinnen und Kölner ja auch gerne mal wieder gefeiert, das ging jetzt nicht», sagte Wüst. Er wolle selbst in dem Demonstrationszug mitlaufen.

Von dpa