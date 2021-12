Wüst erwartet Impfpflicht: «Bin ziemlich sicher: Sie kommt.»

Köln (dpa)

NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) rechnet mit einer Impfpflicht gegen das Coronavirus in Deutschland. «Es gibt deutliche Einigkeit über Ländergrenzen hinweg, auch über Partei- und Fraktionsgrenzen hinweg», sagt er am Mittwochabend in der ARD-Sendung «Maischberger. Die Woche». «Ich bin ziemlich sicher: Sie kommt.»

Von dpa