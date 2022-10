Wüst: Flüchtlingszahlen wie 2015, Ukrainer willkommen

Düsseldorf (dpa/lnw)

Trotz zunehmender Probleme der Kommunen bei der Unterbringung ukrainischer Kriegsflüchtlinge sollen alle Schutzsuchenden in Nordrhein-Westfalen weiter unterstützt werden. «Eines ist und bleibt klar: Wer vor Putins Krieg flüchtet, ist in Nordrhein-Westfalen herzlich willkommen», sagte Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) am Freitag im Düsseldorfer Landtag.

Von dpa