Wüst fordert Eintreten gegen Relativierung des Holocaust

Düsseldorf (dpa/lnw)

Zum Gedenktag an die Opfer des Nationalsozialismus hat Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) dazu aufgerufen, Versuchen der Relativierung und Bagatellisierung des Holocaust entschieden entgegenzutreten. Mitten in Deutschland und NRW trügen Demonstranten gegen die Corona-Maßnahmen nachgestellte gelbe Sterne mit der Aufschrift «ungeimpft», sagte Wüst am Donnerstag in einer Gedenkstunde des Landtags. Andere Demonstranten verglichen ihre Ablehnung der Corona-Maßnahmen mit dem Widerstand etwa von Sophie Scholl gegen das NS-Regime. «Diese Anmaßung in Bezug auf die Opfer des Nationalsozialismus ist abstoßend und unerträglich», sagte Wüst.

Von dpa