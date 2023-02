Wüst fordert mehr Engagement vom Bund bei Flüchtlingshilfe

Düsseldorf (dpa/lnw)

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst hat vom Bund mehr Unterstützung für Länder und Kommunen bei der Versorgung und Integration von Flüchtlingen verlangt. Die hohen Zahlen von Geflüchteten und Asylsuchenden veranlassten ihn und auch andere Länder-Regierungschefs dazu, «den Bund noch mal an seine Verantwortung zu erinnern, vor allem an die versprochenen Zusagen zu erinnern, die uns gegeben worden sind», sagte der CDU-Politiker am Dienstag nach einer Sitzung des schwarz-grünen Kabinetts in Düsseldorf. Es seien inzwischen rund 225.000 Menschen aus der Ukraine nach NRW gekommen. Außerdem viele Flüchtlinge etwa aus Syrien, dem Irak, der Türkei oder dem Iran.

Von dpa