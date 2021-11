Wüst fordert «nationalen Kraftakt» beim Impfen

Berlin (dpa)

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hat einen «nationalen Kraftakt» beim Impfen gefordert, um die vierte Corona-Welle zu brechen. Die Länder würden daher ihre Impfkapazitäten «massiv und flächendeckend ausbauen», sagte Wüst am Donnerstag nach den Bund-Länder-Gesprächen zur Corona-Lage in Berlin. In den Pflege- und Altenheimen sei mit den Auffrischungsimpfungen bereits begonnen worden. Nun solle allen Menschen frühestens fünf Monate nach der Grundimmunisierung ein Angebot für eine Auffrischungsimpfung gemacht werden. Zusätzlich zu den Hausärzten weiteten dafür alle Länder ihre Impfungen massiv aus. Der NRW-Regierungschef ist derzeit auch Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz.

Von dpa