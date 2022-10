Wüst fordert vom Bund Unterstützung für Geflüchtete

Berlin/Düsseldorf (dpa)

Vor der Bund-Länder-Runde am Dienstag hat Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst verlässliche Finanzhilfen des Bundes für die Unterbringung von Geflüchteten angemahnt. «Wenn jetzt der Winter kommt, wenn Kälte und Nässe in die zerstörten Häuser in der Ukraine eindringen, dann werden weitere Menschen zu uns kommen - kommen müssen», sagte der CDU-Politiker den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Dienstag). «Ihre anständige Unterbringung und Versorgung gehört zu den großen Aufgaben für Kommunen und Länder. Dafür braucht es Geld.» Man brauche nun die vom Kanzler zugesagte Nachfolgeregelung bei der Finanzierung der Flüchtlingskosten. Der Bund müsse «sich zur gemeinsamen Verantwortung für die Flüchtlinge bekennen».

Von dpa