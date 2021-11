Wüst: Kontaktreduzierungen noch in dieser Woche

Düsseldorf (dpa)

Angesichts der sprunghaft steigenden Corona-Zahlen will Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) noch in dieser Woche weitere Kontaktreduzierungen umsetzen. «Die Wissenschaft mahnt uns dazu, Kontaktreduzierungen zu verschärfen und da deutlich besser aufzupassen», sagte Wüst am Montag im Radiosender WDR 2. «Das werden wir noch in dieser Woche umsetzen.»

Von dpa