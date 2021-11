Wüst: Kreativität bei Frage nach impfenden Berufsgruppen

Berlin (dpa)

NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) fordert eine kreativere Herangehensweise an die Frage, wer in Deutschland gegen das Coronavirus impfen kann. Es müsse daran gearbeitet werden, die Möglichkeiten auszuweiten, sagte der nordrhein-westfälische Regierungschef am Dienstag in Köln. Zahnärzte und Apotheker ständen als «Thema» im Raum. «Ich finde, da müssen wir deutlich kreativer werden und weniger bürokratisch sein als wir es noch immer sind. Wer jetzt den Knall nicht gehört hat, dem kann man nicht mehr helfen», sagte Wüst. Man müsse zu besseren Lösungen kommen, um noch mehr Menschen impfen zu können.

