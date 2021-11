Wüst: Nach Konferenz am Donnerstag Corona-Verschärfungen

Düsseldorf (dpa/lnw)

In Nordrhein-Westfalen sollen nach der Ministerpräsidentenkonferenz am Donnerstag verschärfte Corona-Schutzmaßnahmen umgesetzt werden. Das kündigte Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) am Dienstag in Düsseldorf nach einem Bund-Länder-Krisengespräch zur Corona-Krise an.

Von dpa