Wüst: NRW würde Kohlekraftwerke wieder ans Netz lassen

Zur Sicherung der stabilen Stromversorgung ist NRW bereit dazu, weitere Kohlekraftwerke aus der Reserve wieder ans Netz zu lassen. Damit wolle man nicht am Kohleausstieg 2030 rütteln, sagte Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) am Mittwoch im Landtag.

Wüst setzte sich zudem für einen Ausbau der Pipeline-Infrastruktur mit Belgien ein. Dafür brauche das Nachbarland «endlich konkrete Zusagen», sagte Wüst mit Blick auf den Bund. «Diese Pipelines in den Westen sind deutlich kürzer als in den Norden», so Wüst. Wenn man alles richtig mache, könne man die Pipelines künftig auch für den Transport von Wasserstoff nutzen.