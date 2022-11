Wüst pflanzt Erinnerungsbaum für Opfer der Flutkatastrophe

Bei der Flutkatastrophe im Juli 2021 kamen 49 Menschen in NRW ums Leben. 49 Bäume sollen an sie erinnern. Der Gedenkort im Kreis Euskirchen soll nach dem Willen von Ministerpräsident Wüst die Erinnerung lebendig halten und Hoffnung schenken.

Zum Gedenken an die Opfer der Flutkatastrophe will der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) heute (10.00 Uhr) in Blankenheim einen Erinnerungsbaum pflanzen. In der Gemeinde im stark von der Flut betroffenen Kreis Euskirchen wurden auf einer Naturschutzfläche der NRW-Stiftung bereits 48 Bäume gesetzt. Wüst soll den 49. pflanzen.

Die Bäume stehen für die 49 Menschen, die bei dem Hochwasser im Juli 2021 in NRW ums Leben gekommen waren. Wüst hatte am Jahrestag der Flut angekündigt, dass die Landesregierung eine Gedenkstelle schaffen wolle, die die Erinnerung lebendig halten und Hoffnung schenken solle.