Wüst: Schnell unabhängig werden von russischer Energie

Dieses Ziel nannte Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) am Dienstag in Düsseldorf. Er kündigte eine Anpassung der Energieversorgungsstrategie des Landes an. NRW wolle hier auch bundesweit vorangehen. Im ersten Schritt gehe es um eine Unabhängigkeit von russischen Importen, in einem zweiten Schritt um einen weitgehenden Verzicht auf fossile Brennstoffe.