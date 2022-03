Wüst sieht Klärungsbedarf zu Flüchtlingen bei nächster MPK

Düsseldorf (dpa)

Nordrhein-Westfalens Regierungschef Hendrik Wüst (CDU) sieht für die nächste Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) Klärungsbedarf zur Verteilung der Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine. Diese Frage stehe bei der nächsten regulären MPK am 17. März ebenso auf der Agenda wie die Schaffung zusätzlicher Aufnahmekapazitäten und finanzielle Fragen, sagte der MPK-Vorsitzende am Dienstag in Düsseldorf.

Von dpa