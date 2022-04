Wüst telefonierte bei ESA-Besuch mit Astronaut Maurer

Köln (dpa/lnw)

NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst hat am Freitag das Europäische Astronautenzentrum in Köln besucht und mit dem deutschen Astronauten Matthias Maurer per Video im All telefoniert. «Er hat mir berichtet von seinem Überflug auch über die Ukraine, wo er von oben aus dem All die großen Rauchfahnen sieht», sagte der CDU-Politiker.

Von dpa