Wüst über Braun: «Verlieren großen Förderer des Sports»

Düsseldorf/Aachen (dpa/lnw)

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hat den gestorbenen früheren DFB-Präsidenten Egidius Braun als «großen Förderer des Sports und eine herausragende Persönlichkeit des deutschen Fußballs» gewürdigt. Der in Stolberg geborene einstige Sportfunktionär war in der Nacht zum Mittwoch im Alter von 97 Jahren in Aachen gestorben.

Von dpa