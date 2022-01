Wüst: wieder mehr Corona-Patienten in den Krankenhäusern

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die Zahl der Corona-Patienten steigt in den Krankenhäusern von Nordrhein-Westfalen nach Angaben von Ministerpräsident Hendrik Wüst wieder deutlich an. Innerhalb von zwei Wochen sei die Zahl der Corona-Patienten um 50 Prozent gestiegen, sagte der CDU-Politiker am Mittwoch in Düsseldorf im Landtag. Es gebe weniger schwere Verläufe vor allem bei Menschen mit einer Immunisierung. Das zeige vor allem eines: Impfen schütze. Klar sei aber auch, dass Omikron deutlich ansteckender sei als die Delta-Variante. Deshalb gebe es in ganz Deutschland extrem hohe Infektionszahlen.

Von dpa